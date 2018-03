River: ?Agente 86? disseca o Corinthians Um espião, identificado como ?Agente 86?, tratou de informar os jogadores do River Plate sobre a forma como joga o Corinthians. Na página do clube argentino na internet (www.cariverplate.com.ar), o ?agente? dá detalhes sobre as virtudes e, principalmente, os defeitos do time brasileiro. Elogia, por exemplo, o zagueiro Fabio Luciano e o atacante Gil, mas critica os desempenhos do goleiro Doni e do zagueiro Anderson. No texto, os responsáveis pelo site explicam que se trata de um torcedor brasileiro, mas garantem não ter mais informações a respeito dele. As advertências reproduzidas na íntegra no site estão em português, numa indicação de que o ?trabalho?foi mesmo preparado no Brasil. Veja como o clube tratou o assunto e o que o "Agente 86" informou aos argentinos: ?Super agente 86? Tenemos un espía brasilero. Se llama... No sabemos su nombre pero supo ganarse el apodo considerado en el título de esta nota. Este hincha de... Tampoco se sabe de que equipo es hincha en su país, nos dió una lista de recomendaciones para tener en cuenta de cara a la serie de partidos frente al Corinthians. A continuación, el detalle del e-mail que mandó este misterioso personaje. Gracias ´Super agente´. Como enfrentar o Corinthians Atenção: O time do Ríver deve jogar igual as duas partidas, ou seja, Monumental e São Paulo, fazendo pressão do ínicio até o final dos jogos. Não importa o placar dos 2 jogos, a todo o momento o Ríver deve exercer pressão sobre o Corinthians, pois sobre (sic) pressão o Corinthians não joga bem! O Ríver nunca deve jogar somente na defesa! O Ríver deve jogar com: RAÇA, EQUILÍBRIO, PRESSÃO, sendo assim o Ríver se classifica! Breve definição do Corinthians: Goleiro: Joga sempre adiantado, deve-se chutar sempre, e também, sai mal nos cruzamentos. Defesa: Nas saídas de bola o Ríver deve pressionar, pois sempre os jogadores perdem a bola. O lado esquerdo, sobe muito ao ataque, e com isto é uma grande oportunidade de se atacar por aquele lado. Meio-Campo: O Ríver, deve driblar após a linha de meio-campo, pois os jogadores deste setor, fazem muitas faltas. Quando o Corinthians estiver com a posse de bola, não deixá-los tocar para frente, ou seja, marcação sobre pressão! Ataque: Jogadores habilidosos e rápidos, deve-se exercer marcação homem a homem, mas atenção, cuidado com os jogadores que vem de trás. Jogadores: Principais: Fabio Luciano: Zagueiro - Ótimo cabeceio. Cléber: Lateral-Esquerdo ? Cruzamentos e Contra-Ataques. Rogério: Lateral-Direito ? Cruzamentos e Faltas. Jorge Wagner: Meio-Campo ? Ótimo chute. Liédson: Atacante ? Habilidoso e rápido. Gil: O melhor jogador do time, o mais rápido, jogadas precisas! Mais Fracos: Doni ? Goleiro ? Não serve para jogar com pressão! Anderson ? Zagueiro ? Se o Ríver pressionar e roubar a bola, faz pênalti facilmente. Fabinho ? Faz muitas faltas. Principais Jogadas do Corinthians: Aérea ? O Corinthians faz vários gols de cabeça! Lado Esquerdo ? O lateral Cléber toca no meio, e corre para receber na linha de fundo para fazer o cruzamento, evitar que o Corinthians faça esta jogada! Contra-Ataque ? É o mais rápido do Brasil! Evitar perder a bola no meio ? campo, e se perder não deve deixar que os jogadores prossigam na jogada. Faltas ? Rogério chuta muito bem, por favor evitar faltas próximas da área! CHEGADA - A delegação do River Plate desembarca em São Paulo na noite desta terça-feira. O time deverá chegar no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo por volta das 19 horas e seguirá direto para o hotel Hyatt, próximo à marginal do Rio Pinheiros, na zona sul da Capital. O time não deverá fazer treinos de reconhecimento do gramado do Morumbi.