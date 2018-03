River anuncia contratação de Salas O presidente do River Plate, José María Aguilar, anunciou nesta quinta-feira que acertou o empréstimo por 1 ano do atacante chileno Marcelo Salas. Pelo jogador de 28 anos, que já fez história no clube, os argentinos irão pagar US$ 550 mil à Juventus, da Itália, que detém seu passe. Salas já jogou duas temporadas no River. Ele foi contratado em 1996 junto ao Universidad do Chile, por US$ 3 milhões, e vendido em 98 para a Lazio, da Itália, por US$ 20 milhões. Nesse período na Argentina, tornou-se ídolo da torcida, com 31 gols marcados em 68 partidas disputadas - ainda ganhou três títulos nacionais.