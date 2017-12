River aposta tudo na Sul-Americana Depois de perder a Libertadores e o Campeonato Argentino, o River tentará salvar o ano com a Copa Sul-Americana, apostando tudo nesse torneio em que fará a primeira partida da semifinal nesta quarta-feira, contra o São Paulo, em Buenos Aires. Poupou os seus principais jogadores no campeonato nacional e promoverá o retorno de Marcelo Gallardo, um de seus jogadores mais importantes em 1997, quando o time venceu o próprio São Paulo na final da Supercopa. Gallardo esteve no futebol francês e voltou ao River no meio do ano. Está parado desde 17 de agosto, quando sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho direito. Ele voltará agora, como titular, mesmo não tendo a certeza de que poderá suportar 90 minutos de jogo. O River já enfrentou o São Paulo seis vezes. Ganhou três partidas e empatou outras três. Esta será a primeira vez que o zagueiro Amelli enfrentará o seu ex-time - ele deixou o Morumbi no início do ano. Os argentinos têm dúvidas. Não se sabe se o meia-direita será Coudet - hostilizado pela torcida - ou Barrado. No ataque, Montenegro ou Domínguez. E na defesa, Tuzzio recuperou-se de dores musculares, mas ainda poderá perder o lugar para Tula.