River arranca um empate contra o Fla O Flamengo não conseguiu mais do que um empate em sua estréia na Copa do Brasil, em jogo disputado nesta quarta-feira à noite, em Teresina, contra o River. O empate por 1 a 1 premiou a disposição do time da casa, que abriu o placar no lance mais comentado da partida, aos 17 minutos do primeiro tempo. E coube ao zagueiro do Flamengo, Júnior Baiano, protagonizar a jogada. Ele subiu com estilo para interceptar cruzamento de Niel e cabeceou contra o próprio gol. A bola enganou o goleiro Diego e furou a rede. Enquanto a torcida festejava o gol do River, Junior Baiano levava as mãos à cabeça, desolado. Nos minutos seguintes, toda vez que tocava na bola, ele era aplaudido com entusiasmo pelo público. Nervoso, Júnior Baiano tentou reparar a falha e foi várias vezes ao ataque para tentar o empate. Em pelo menos duas delas, cometeu faltas grosseiras. Não teve sucesso em nenhuma investida. O Flamengo insistiu tanto que chegou ao gol. Foi num chute de fora da área do lateral Ricardo Lopes. A equipe carioca não conseguiu virar o placar por causa dos erros de seus atacantes. Bruno desperdiçou duas oportunidades diante do goleiro Carlos Henrique e Dimba também não produziu nada. Limitou-se a atrasar bolas, em vez de jogar para a frente, em busca do gol. Os dois foram substituídos no decorrer do segundo tempo. "Foi o vento", assim Júnior Baiano tentou explicar o bonito gol, contra, de cabeça. "Ele desviou a trajetória da bola." O zagueiro deixou o gramado, ao término da partida, ovacionado pelos torcedores do River. Para o técnico Cuca, em sua primeira partida como treinador do Flamengo, faltou mais rapidez ao time para alcançar a vitória. "Dominamos a maior parte do tempo, mas agora não adianta lamentar", afirmou.