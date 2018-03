River arrisca tudo no duelo com o Boca O River Plate joga sua sorte na temporada no clássico deste domingo com o Boca Juniors. O duelo mais importante do futebol argentino como sempre está cercado por tensão. Desta vez, por parte do River, desclassificado na Libertadores e que tenta recuperar a liderança no Torneio Clausura. Além disso, o contrato do técnico Manuel Pellegrini terminou hoje e não há certeza de renovação. O Boca lidera o torneio e é semifinalista da Libertadores.