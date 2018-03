River busca 100% de aproveitamento Pelo Grupo 5 da Libertadores, o River Plate precisa apenas de uma vitória contra o Olmedo, nesta terça-feira à noite no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, para fechar campanha com 100% de aproveitamento. A equipe argentina venceu todos os jogos da chave e pode ficar com a primeira colocação geral da 1.ª fase. Seu provável adversário na próxima etapa deve ser o Palmeiras, que realiza até agora fraca campanha. No outro jogo pelo Grupo 5, o Junior Barranquilla recebe o Nacional. Pelo Grupo 6, o Tigres do México, já classificado, encara o Alianza do Peru, que não tem mais chances. O Banfield, também classificado, recebe o Caracas e só fica em 1.º se vencer por mais de 7 gols e o Tigres perder.