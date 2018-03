River busca a vaga na Libertadores Seis dias depois de eliminar o Corinthians, o River Plate volta a campo nesta terça-feira pela Copa Libertadores da América. O time argentino recebe o América, de Cali, na abertura das quartas-de-final do torneio continental. O jogo de volta será na Colômbia, na semana que vem. O River terá o retorno de Claudio Husain e Luis Gonzalez, que cumpriram suspensão nos 2 a 1 no Morumbi. O América chegou a Buenos Aires no sábado e contará com força total. A partida começa às 21h10 e terá arbitragem do brasileiro Paulo César de Oliveira. O River Plate aposta na história: as duas Libertadores que conquistou - em 86 e em 96 - foram em finais contra o América.