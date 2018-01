River: campeão argentino pela 30ª vez O River Plate conquistou o 30º título argentino de sua história, neste domingo, ao golear o Argentino Juniors, por 5 a 1, diante de mais de 50 mil torcedores no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. A conquista apaga da memória da torcida a desclassificação na Libertadores, diante do Grêmio, após goleada por 4 a 0. Pisculuchi abriu o placar, aos 14 minutos do primeiro tempo para o Argentino Juniors. Mas ainda no primeiro tempo o River reverteu o resultado com quatro gols: Cambiasso (22 minutos), Domínguez (34) e Cavenaghi duas vezes (39 e 45). O mesmo Cavenaghi fechou a goleada, aos 15 minutos da etapa final. River Plate, fundado el 25 de maio de 1901, é o clube com o maior número de títulos nacionais da Argentina, superando com folga o rival Boca Juniors, campeão 19 vezes.