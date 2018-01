River classificado. Cerro também vence River Plate (ARG) e Cerro Porteño (PAR) foram os vencedores da noite desta quinta-feira na rodada da Copa Libertadores. A vitória, para ambos, foi fundamental na projeção de seus futuros na competição continental. Para o River, que ganhou do Júnior de Barranquilla (COL), a vitória por 2 a 1 em casa valeu a classificação para a próxima fase, pois agora soma 12 pontos, exatamente o dobro dos colombianos, que ficam na segunda colocação. Os gols do jogo foram de Ernesto Farias e Marcelo Gallardo para o River, com Martin Arzuaga descontando. Já para o Cerro, que ganhou do Deportivo Táchira (VEN) por 3 a 1, graças a três gols de Santiago Salcedo (Giovanny Pérez descontou), os três pontos valeram uma posição no Grupo 4. Assim, com cinco pontos, os paraguaios dividem a liderança com o Palmeiras. O Táchira fica com três, junto com o Santo André. Confira a classificação, os resultados e os próximos jogos da Copa Libertadores 2005.