River com sentimento de dever cumprido Foi suado, foi em cima da hora, mas o River Plate conseguiu nesta quinta-feira a sua 10ª vitória consecutiva - incluindo partidas pela Copa Libertadores da América e pelo Campeonato Argentino, que lidera ao lado do Boca Juniors com 25 pontos. A equipe argentina foi a primeira a ganhar em casa nos confrontos das oitavas-de-final da competição sul-americana. "É claro que seria melhor se tivéssemos conseguido uma diferença de gols maior, porque poderíamos ir mais tranqüilos para o jogo de volta. Mas o nosso primeiro objetivo era ganhar e conseguimos isso com muito coração", afirmou o meia Lucho Gonzalez. "Fizemos o que tínhamos de fazer, que era ganhar o jogo. Merecemos o resultado", disse o volante Claudio Husaín. A declaração dos jogadores mostra que o elenco assimilou bem o discurso do técnico chileno Manuel Pellegrini, que passou a semana dizendo que o importante era ganhar em casa. "O Corinthians jogou como nós esperávamos. Conseguimos um resultado importante contra um grande adversário, em uma grande partida", disse o treinador do River. "Viramos um jogo que estava complicado e mostramos do que somos capazes." Hoje mesmo ele já começou a preparar os seus jogadores para a batalha de volta. "A partida em São Paulo vai ser muito difícil, porque eles terão um grande apoio de seus torcedores. Teremos de jogar de novo com muita disposição", avisou Pellegrini. Para a partida em São Paulo, Pellegrini não poderá contar com Claudio Husaín, expulso nesta quinta-feira. Sua primeira opção para a posição é Pereyra, que entrou no segundo tempo da partida no Monumental de Nuñez. Se quiser um jogador mais experiente, poderá escalar o veterano Astrada, de 33 anos. Mas ele poderá contar com o atacante Darío Husaín, irmão de Claudio. O jogador não atuou nesta quinta-feira porque estava em fase final de recuperação de uma lesão muscular. Caso ele seja escalado, Fuertes deixará a equipe. A próxima partida do River Plate será domingo, quando receberá o Nueva Chicago pelo Campeonato Argentino.