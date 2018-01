River comanda liderança na Argentina O River Plate penou para derrotar o Chacarita Juniors por 1 a 0, neste domingo, mas manteve boa margem de segurança na ponta do Torneio Clausura do Campeonato Argentino. O gol decisivo foi marcado por Javier Saviola aos 33 minutos do segundo tempo e levou o líder a 22 pontos - cinco à frente do San Lorenzo. Nesta segunda-feira, jogam Colon e Los Andes, no encerramento da nona rodada da competição que fecha a temporada 2000/2001. O jogo com o Chacarita foi complicado para o River, que ainda teve Coudet expulso nos últimos minutos. De qualquer forma, serviu de preparação para o clássico com o Boca Juniors, no confronto de maior rivalidade no país. O Boca bateu o Lanús por 2 a 1, fora de casa, foi a 12 pontos e saltou do penúltimo lugar para a oitava colocação. Mas está longe ainda de sonhar com a conquista do returno e repetir a proeza da fase anterior, o Torneio Abertura. O San Lorenzo foi ao campo do Velez Sarsfield e venceu por 2 a 0. O Talleres também não baixou a guarda e, como visitante, superou o Rosario Central por 1 a 0. Os demais resultados: Racing 2 x Newell?s 0, Estudiantes 0 x Independiente 2, Huracán 2 x Argentinos Jrs. 1, Almagro 0 x Union 0 e Belgrano 0 x Gimnasia y Esgrima 0. A classificação tem: 1) River Plate, 22 pontos; 2) San Lorenzo, 17; 3) Talleres, 16; 4) Racing, 15; 5) Colón, Unión e Argentinos Juniors, 14; 8) Boca Juniors, 12; 9) Independiente, Newell?s, Estudiantes, Huracán e Chacarita Juniors, 11; 14) Almagro, Rosario Central e Belgrano, 10; 17) Los Andes, Gimnasia y Esgrima e Velez, 9; 20) Lanús, 7.