River conquista título na Argentina O River Plate empatou por 1 a 1 com o Atlético Rafaella, hoje à tarde, foi a 40 pontos e conquistou o título do Torneio Clausura, que fecha a temporada de 2003-04 na Argentina. Gallardo, aos 42 minutos do primeiro tempo, deixou os campeões em vantagem, mas Juaréz, de pênalti, igualou aos 27 da etapa final. O Boca ficou em 2.º lugar, com 36 pontos.