River decepciona e empata com a LDU em Buenos Aires Mesmo jogando em casa, o River Plate decepcionou ao empatar sem gols com o equatoriano LDU na noite desta quinta-feira, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A situação da equipe argentina ficou ainda mais complicada no Grupo 6 da Copa Libertadores da América - está fora da zona de classificação às oitavas-de-final. Com apenas cinco pontos - foram garantidos após uma vitória e dois empates (também soma uma derrota) - o River Plate ocupa a terceira colocação da chave. A liderança está com Caracas, da Venezuela, que soma seis pontos, um a menos que a LDU. O chileno Colo-Colo amarga a lanterna, com três. Colo-Colo e Caracas se enfrentam nesta sexta, em Santiago. A equipe portenha, dirigida por Daniel Passarela (ex-técnico do Corinthians), até agora só decepcionou sua torcida jogando no Monumental de Nuñez. Esta foi sua segunda partida em casa no torneio, com o segundo tropeço. No primeiro turno, o time foi superado pelo Caracas em seu estádio por 1 a 0, no dia 8 de março. Na próxima rodada da Libertadores da América, o River Plate, que soma dois títulos na competição continental (1986 e 1996), tenta a reabilitação contra o Caracas, na próxima quinta-feira (5 de abril), na Venezuela. A LDU pega o Colo-Colo, também fora de casa, no Monumental David Arellano, em Santiago, na terça-feira.