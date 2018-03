River derrota América com gol no final O River Plate derrotou o América de Cali por 2 a 1, nesta terça-feira, em Buenos Aires, na primeira partida das quartas-de-final da Copa Libertadores. O gol da vitória da equipe argentina foi marcado nos acréscimos, aos 46 minutos, com Lequi. D?Alessandro tinha aberto o placar aos 16 do primeiro tempo, enquanto Julian Vazquez marcou para o time colombiano aos 13 do segundo. Agora, as duas equipes voltam a jogar na próxima semana, em Cali, na Colômbia. Ao River basta um empate para chegar às semifinais da Libertadores.