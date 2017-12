River derrota Santos Laguna no México O River Plate ficou a um empate das quartas-de-final da Taça Libertadores, ao derrotar, nesta terça-feira à noite, o Santos Laguna, por 1 a 0, em Torreon, no México. O único gol do jogo foi marcado por Tula, ao 13 minutos da etapa final. As equipes voltam a se enfrentar dia 11, em Buenos Aires, quando o time mexicano precisará de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis.