River derrota São Paulo por 3 a 1 O São Paulo tirou nota baixíssima na primeira prova do vestibular para a Libertadores de 2004. Sucumbiu diante da pressão do River Plate, perdeu por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, em Buenos Aires, e se complicou bastante na semifinal da Copa Sul-Americana. Para avançar à decisão, terá de vencer os argentinos por 3 gols de diferença na quarta-feira, no Morumbi. Caso ganhe por apenas 2, a definição da vaga ocorrerá nos pênaltis. Na outra semifinal, o Cienciano leva vantagem sobre o Atlético Nacional ? ganhou por 2 a 1 na Colômbia. O sonho de voltar à final de uma competição continental fica bem mais distante. A última vez foi em 1997, na Supercopa, em que o time perdeu o título para o mesmo River. E o teste para a Libertadores não foi nada bom. Mesmo num torneio de menos importância e enfrentando um adversário em crise, os são-paulinos não se portaram bem no Monumental de Nuñez, que não recebeu grande público. Foram dominados na maior parte dos 90 minutos pelos argentinos e, por pouco, não sofreram mais gols. Pior, seguem fregueses do River, a quem nunca venceram na história. O grande pecado do São Paulo foi o de ter entrado em campo pensando somente no empate. Luís Fabiano relatou com perfeição, em poucas palavras, a covardia da equipe brasileira. ?Acredito que dá para reverter o resultado (no Morumbi), mas temos de ter um pouco mais de coragem. Jogar todo mundo lá atrás não dá certo?, comentou o atacante, que jogou isolado na frente e pouco participou da partida. O técnico Roberto Rojas manteve Gustavo Nery no meio-campo e escalou Adriano para atuar como terceiro zagueiro. O time demonstrou falta de ousadia desde o início, além do excessivo número de passes errados. Não demorou muito para que Gallardo abrisse o placar, com belo chute de fora da área. O meia, que estava afastado havia mais de três meses, comandou os portenhos. Mesmo jogando mal, o São Paulo chegou ao empate. Num golpe de sorte. Gustavo Nery tentou cruzamento para a área, mas a bola desviou na zaga e enganou o goleiro Costanzo: 1 a 1. ?A gente veio com a intenção de não perder?, disse o atleta, na saída para o vestiário, no intervalo. Esse continuou sendo o grande problema na segunda etapa: pensar que o 1 a 1 estava bom demais. O castigo veio logo no primeiro chute a gol e com o mesmo Gallardo, em cobrança de falta. A bola bateu em Luís Fabiano e enganou Rogério Ceni. Apático, o São Paulo não mostrava força para impedir a pressão do rival, que criava as melhores chances. Numa delas, Barrado aproveitou ótima jogada de Gonzalez e definiu a merecida vitória argentina: 3 a 1.