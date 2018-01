River e Banfield decidem última vaga River Plate e Banfield decidem nesta quinta-feira quem será o quarto e último semifinalista da Copa Libertadores. O duelo argentino começará às 20h30 e será disputado no Monumental de Nuñez, o estádio do River. Como houve empate por 1 a 1 na primeira partida, o time da casa se classificará com um empate sem gols. O Sportv mostrará ao vivo, às 20h30. "Nossa vantagem é pequena, mas não deixa de ser uma vantagem", disse o meia Marcelo Gallardo. "Mas vamos entrar em campo para ganhar." A vantagem é pequena, mas a pressão sobre o time é enorme. Não há comparação entre a tradição dos dois clubes, quem tem titulares da seleção é o River (Lucho Gonzalez e Mascherano) e o Banfield disputa a Libertadores pela primeira vez. "Se o River não se classificar será um fracasso. Para nós, não. Jogaremos tranqüilos, porque já fizemos história chegando às quartas-de-final", disse o técnico Julio César Falcioni. O River jogará completo, o que não acontecia há um bom tempo. Isso dá ao técnico Leonardo Astrada a esperança de que o time recupere o alto nível que exibiu no começo da competição. Na primeira fase, o River fez 16 pontos em 18 possíveis e foi a equipe de melhor campanha. Mas nas oitavas-de-final sofreu para eliminar a LDU (Equador) e no Campeonato Argentino despencou, afastando-se da luta pelo título.