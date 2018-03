River e Boca têm missões diferentes River Plate e Boca Juniors têm missões diferentes para conseguirem uma vaga nas quartas-de-final da Taça Libertadores. O River terá de derrotar a LDU, pois fora derrotado no primeiro jogo, em Quito, por 2 a 1. O time argentino está há seis jogos sem vitória e para piorar a situação ainda perdeu o clássico contra o Boca Juniors, domingo, pelo Campeonato Argentino. O Boca terá um trabalho menor frente ao Junior Barranquilla. Na Colômbia, no jogo de ida, os argentinos conseguiram um empate por 3 a 3, após estar perdendo por 3 a 1. No outro jogo desta quinta à noite, o Tigres recebe em Monterrey, México, o Once Caldas, atual campeão da competição. Na Colômbia, o Tigres arrancou um empate por 1 a 1.