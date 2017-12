River elimina Deportivo Cali e encara Boca O River Plate garantiu vaga nas semifinais da Taça Libertadores da América, nesta quarta-feira à noite, na Colômbia, ao derrotar o Deportivo Cali por 3 a 1. No primeiro jogo, em Buenos Aires, os argentinos venceram por 1 a 0. A vitória veio de virada. Hurtado abriu o placar para o Deportivo, aos 13 minutos de jogo. Gallardo, de falta, empatou para o River aos 21 minutos. Ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, Cavenagui colocou o River Plate em vantagem no placar. Foi dele também o terceiro gol, aos 18 minutos da etapa final. Com este resultado, o River vai encarar na semifinal o rival Boca Juniors, que eliminou o São Caetano.