River elimina Libertad e se classifica A equipe argentina do River Plate derrotou o Libertad, do Paraguai, por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, e se classificou para a segunda fase da Copa Libertadores da América. A partida, válida pelo Grupo 1, foi realizada no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. Com o resultado, o Libertad foi eliminado. Os dois gols do jogo foram marcados no segundo tempo. D?Alessandro fez 1 a 0 a nove minutos do final e Cavenaghi, de pênalti, ampliou já nos descontos. Com a vitória, o River chega aos 9 pontos ganhos e muito provavelmente será o adversário do Corinthians nas oitavas-de-final. A uma rodada do encerramento da primeira fase, o Deportivo Cali (COL) lidera o Grupo 1 com 12 pontos e o River aparece em segundo com 9. Libertad e Emelec (EQU), com 4 pontos cada um, já estão eliminados.