River encara América de Cali nas quartas A campanha realizada na Copa Libertadores até agora não credencia o América de Cali como um adversário duro para o River Plate, nas quartas-de-final da competição. O time fez uma primeira fase fraca, perdendo em casa por 5 a 1 para o Santos e perdendo também na Vila, por 3 a 0 ? classificou-se graças à fragilidade dos outros adversários. Goleou o 12 de Outubro duas vezes, ambas por 4 a 1, venceu os equatorianos do El Nacional, em casa, por 1 a 0, e empatou em Quito, por 1 a 1. A eliminação do Racing, em Avellaneda, foi uma surpresa. No primeiro jogo, em Cali, empate por 1 a 1 e novo empate, por 0 a 0, no Estádio Juán Domingos Perón. Na cobrança de penais, o América venceu por 6 a 5, consagrando um novo herói, o goleiro Robinson Zapata. Ele se adiantou e defendeu um pênalti, do argentino Rueda, e o juiz mandou voltar. Nova cobrança e nova defesa de Zapata. Em seguida, ele próprio cobrou o pênalti e fez a festa dos colombianos no campo do Racing. Tornou-se herói. ?Como um herói romano, um toureiro que corta orelhas, um cantor em sua apoteose, Robinson Zapata saiu de campo nos ombros dos companheiros....? Assim, com estilo exagerado, o jornal El Tiempo, da Colômbia, comemorou a façanha. Zapata está marcado na história do futebol brasileiro. Ele era o goleiro colombiano na famosa goleada por 9 a 0 no Pré-Olímpico de Londrina, em 2000. As chances dos colombianos estão no fato de decidir a série em casa. Vão lutar por um empate ou derrota por poucos gols para tentar a classificação em Cali. Para isso, devem repetir a formação utilizada contra o Racing. São três zagueiros de área: Asprilla, Tierradentro e González; dois laterais de pouca projeção Bustos e Virviecas; dois volantes: Banguero e Vargas, formando um bloco defensivo de sete jogadores. A armação fica por conta de Ferreyra, e Vásquez é o homem de ataque. Castillo movimenta-se muito, ora junto a Ferreyra e ora transformando-se em atacante. Há outro motivo para que essa escalação seja utilizada. Moreno, que poderia entrar no ataque, sacrificando-se o zagueiro González, foi expulso e está suspenso. É um time modesto. Antes de passar pelo Racing, perdeu em casa (3 a 1) para o Once Caldas, da Colômbia, pelo campeonato nacional. São poucos destaques. Castillo é o único com presença constante na seleção colombiana. Ferreyra é elogiado por Maturana e pode ser chamado para as Eliminatórias. O volante Banguero é bom nas bolas altas. Marcou três gols na Libertadores, aproveitando-se de cobranças de faltas e de escanteios. Moreno marcou outros três, Ferreyra um e o artilheiro Julián Vásquez marcou cinco vezes.