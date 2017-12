River enfrenta Deportivo Cali em casa O River Plate tentará mostrar sua força diante do Deportivo Cali, nesta quinta-feira, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, no jogo de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores. Os argentinos estão motivados e entrarão em campo animados após a vitória sobre o rival Boca Juniors, por 1 a 0, domingo, que lhes garantiu a liderança do torneio local. Segundo o técnico Bernardo Redín, o Deportivo Cali, segundo colocado no Campeonato Colombiano, não jogará pelo empate. ?Meu time não tem jogadores para atuar defensivamente. Com a posse de bola, vamos ao ataque?, garantiu. ?Se nos derem espaços, melhor ainda.? O River chegou a esta etapa da competição após ter sido beneficiado na polêmica decisão por pênaltis contra o Santos Laguna, do México, mas quer fazer valer sua tradição de já ter conquistado dois títulos continentais ? em 1986 e 1996. Os colombianos também conseguiram a vaga nos pênaltis, ao eliminar o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O jovem atacante Maximiliano Lopez, principal destaque do River Plate na temporada, é a esperança de gols do técnico Leonardo Astrada. A partida terá arbitragem brasileira: Carlos Eugênio Simón, auxiliado por Wagner Tardelli e Válter José dos Reis.