River fica em 1º no Grupo 6 da Libertadores O River Plate, da Argentina, ratificou o primeiro lugar no Grupo 6 da Taça Libertadores da América, ao empatar com o Deportivo Táchira, da Venezuela, por 2 a 2, nesta quarta-feira à noite, em Buenos Aires. Sand aos cinco e Cavenagui aos 14 minutos do primeiro tempo marcaram para o River. Vielma aos 26 e Boada aos 45 minutoda etapa final fizeram os gols venezuelanos. O River terminou a primeira fase da Libertadores com 11 pontos, um a mais que o Táchira. No outro jogo do grupo, o Tolima, da Colômbia, derrotou o Libertad, do Paraguai, por 3 a 2. Os dois times estão eliminados, com cinco pontos cada.