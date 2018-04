River fica no empate contra o Arsenal pela Sul-Americana

O River Plate não passou de um empate sem gols contra o também argentino Arsenal no jogo de ida de uma das semifinais da Copa sul-americana. A partida desta quinta-feira foi muito truncada e com poucas chances de gol. Veja também: Calendário / Resultados Porém, o empate pode ser considerado um bom resultado para a equipe comandada pelo técnico Daniel Passarella (ex-treinador do Corinthians), pois a vaga para a grande final contra o Millonarios (Colômbia) ou América (México) será decidida no Monumental de Nuñes, e uma vitória simples já classifica do River.