River ficará recluso no hotel em SP O River Plate ficará confinado no hotel à espera do jogo de quarta-feira contra o Corinthians, no Morumbi, pela Copa Libertadores. A delegação deixará Buenos Aires às 16h30, chegará a São Paulo no início da noite desta terça-feira e seguirá direto para o Hotel Hyatt, que fica na Marginal Pinheiros, perto da Ponte do Morumbi. Nada de ir ao estádio para fazer um treino leve no local do jogo, como é praxe nesse tipo de partida. A última movimentação antes do confronto será um treino na manhã desta terça no Monumental de Nuñez, ainda na Argentina. O time argentino usou a mesma estratégia de isolamento quando foi jogar em Assunção contra o Libertad, na penúltima rodada da primeira fase da Libertadores. Os jogadores ficaram no hotel da hora que chegaram até o momento de ir para o jogo ? que ganharam por 2 a 0, resultado que garantiu a classificação para as oitavas-de-final. O técnico Manuel Pellegrini ainda não definiu o time que começará jogando. É muito provável que Pereyra seja o substituto do volante Claudio Husaín, expulso na primeira partida. Mas o treinador sustenta que tem duas dúvidas: Lucho Gonzalez ou Zapata no meio-de-campo e Darío Husaín ou Fuertes no ataque. Em Buenos Aires, jogaram Gonzalez e Fuertes ? Darío Husaín estava machucado. Se optar por Zapata, Pellegrini terá um jogador mais forte na marcação e com mais fôlego, mas perderá em técnica e capacidade de organizar o jogo. Husaín tem mais chance que Fuertes por ter mais velocidade e saber se deslocar para os lados. Num jogo em que o River terá o contra-ataque como principal arma, sua velocidade pode ser bastante útil. Apesar do mistério, Pellegrini deixou escapar uma frase que ajuda a prever que os escolhidos serão Gonzalez e Darío Husaín, dois titulares que foram importantes nos melhores momentos da equipe no ano. ?Não vamos mudar nosso estilo. Se fizermos isso contra uma equipe como o Corinthians, poderemos ter uma dor de cabeça.? O time do River não perde há 12 jogos. Foram 10 vitórias seguidas ? a última foi justamente contra o Corinthians ? e dois empates, nas últimas rodadas do Campeonato Argentino ? 1 a 1 em casa com o Nueva Chicago e 1 a 1 como visitante contra o Unión de Santa Fé, o que derrubou o time do primeiro para o terceiro lugar, atrás de Boca e Vélez. No último jogo, o treinador poupou Cavenaghi e Coudet. D?Alessandro descansou porque estava suspenso. ?Temos de jogar com inteligência, para tirar proveito da vantagem que temos por termos ganho em casa. Mas não podemos entrar em campo com excesso de confiança?, avisou o treinador do River. Dos 11 titulares do River, um já sabe o que é enfrentar o Corinthians num mata-mata de Libertadores: o goleiro Buljubasich. Em 2000, ele defendia o Rosário Central nas oitavas-de-final. Na Argentina, o Rosário ganhou por 3 a 2. O Corinthians deu o troco no Pacaembu pelo mesmo placar e a decisão foi para os pênaltis. Os brasileiros ganharam por 4 a 3 ? Edu chutou fora uma cobrança corintiana, Dida pegou o tiro de Ezequiel Gonzalez e Gordillo mandou para fora.