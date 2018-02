River ganha de novo e se classifica ao grupo do Paulista O River Plate ganhou por 2 a 0 do Oriente Petrolero, nesta quinta-feira, pela fase preliminar da Copa Libertadores, e garantiu sua classificação para a fase de grupos da competição continental. Com isso, entra no grupo 8 e será adversário do Paulista, do El Nacional (EQU) e do Libertad (PAR). A estréia do time argentino será contra o Libertad, no Paraguai, no dia 16 de fevereiro. Os gols do jogo - que teve uma confusão entre os torcedores das duas equipes no estádio Ramón Aguilera, em Santa Cruz -, foram de Carlos Toja e Doile Vaca (contra).