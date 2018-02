River ganha do Júnior nos acréscimos O River Plate venceu o Júnior Barranquilla (COL) na noite desta quinta por 2 a 0, em jogo bastante conturbado, sendo que os gols da vitória marcados por Farías (pênalti) e Sambueza foram, respectivamente, aos 47 e 50 minutos do segundo tempo. O final da partida foi bastante conturbado, tanto que dois jogadores do Júnior foram expulsos sempre um minuto antes do gols: Palacio aos 46 e Acuña aos 49 minutos do segundo tempo. Com esta vitória, o River lidera o Grupo 5 com 9 pontos, sendo que o Júnior fica na segunda posição com 6. O terceiro colocado é o Olmedo (EQU), com três, e o lanterna é o Nacional (URU), com nenhum ponto. Os próximos jogos deste grupo são: River Plate x Júnior e Olmedo x Nacional, ambos no dia 7 de abril.