River ganha do Olmedo, pelo Grupo 5 O River Plate começou de forma positiva a Copa Libertadores. Ganhopu por 3 a 2 do Olmedo, do Equador, na casa do adversário, e já lidera o Grupo 5 da competição com 3 pontos, por ter marcado mais gols, ficando o Júnior (COL) no segundo lugar (só marcou um gol). Quem se destacou na partida foi o volante Mascherano, recém-contratado pelo Corinthians, que marcou um golaço após driblar quatro marcadores. O River Plate volta a jogar pelo torneio continental no dia 3/3, em Buenos Aires (Argentina), contra o Nacional (URU).