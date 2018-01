River ganha e vai enfrentar o São Paulo O River Plate ganhou por 3 a 2 do Banfield, nesta quinta-feira à noite, e será o adversário do São Paulo nas semifinais da Copa Libertadores. A vaga foi garantida graças à vitória no Estádio Monumental de Nuñez, pois o primeiro jogo entre ambos havia terminado empatado por 1 a 1. O time argentino tem a vantagem e decidirá em casa contra a equipe brasileira. A partida desta noite foi disputada sob chuva. Por causa disso, o gramado ficou bastante prejudicado, mas os dois times tiveram várias chances de gols. O River Fez 2 a 0 com gols de Farías aos 28 e aos 32 minutos do primeiro tempo, sendo que Bilos descontou aos 34, mas Zapata ampliou para 3 a 1 aos 35. Aos 3 minutos do segundo tempo, Barijho diminuiu para 3 a 2, mas o Banfield não conseguiu o empate, chegando a perder várias chances de gol.