River ganha o clássico com o Boca O River Plate foi o vencedor do maior clássico do futebol argentino - 2 a 0 sobre o Boca Juniors, neste domingo, no Monumental de Nuñez -, mas quem tirou maior proveito do resultado foi o Estudiantes de La Plata, que assumiu a liderança isolada do Torneio Apertura ao derrotar o Olimpo por 3 a 2. O River ganhou com gols de Fernandez e Cuevas. Em La Plata, Carrusca, Sosa e Pavone marcaram para o Estudiantes. O Estudiantes lidera com 27 pontos, um à frente de Vélez (que empatou sem gols com o Banfield) e Newell´s Old Boys (que também ficou no 0 a 0, com o Lanús). O River Plate tem 25 pontos, quatro a mais que o Boca. O clássico teve um público estimado em 52 mil pagantes. Com as duas equipes se preocupando mais com a marcação, houve poucos lances de gol. O placar só foi definido na segunda etapa, graças à maior determinação e objetividade do River. Os outros resultados da 14ª rodada: Quilmes 1 x Almagro 0, Instituto 2 x Gimnasia 2, Colón 1 x Central 2, Racing 1 x Huracan 0 e Argentinos 3 x Independiente 0.