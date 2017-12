River goleia Boca no Bombonera O River Plate não respeitou o fato de jogar em La Bombonera e venceu o Boca Juniors por 3 a 0 neste domingo, pelo Torneio Clausura argentino. Há sete anos que o River não vencia no campo do arqui-rival ? impôs iguais 3 a 0 em 11 de dezembro de 1994. A equipe lidera a competição com 16 pontos, cinco à frente do Ginmasia y Esgrima, o segundo colocado. O clássico foi marcado por uma campanha contra a violência, inclusive com jogadores dos dois times posando juntos para fotos, para sinalizar aos "barra bravas´´ que não são inimigos. Mesmo assim, 1.300 policiais fizeram a segurança da partida, dentro e fora do estádio. As equipes entraram juntas em campo e não foram registrados incidentes dentro de La Bombonera. O público presente não foi divulgado, mas foi o mais baixo desde 1995 em clássicos entre Boca e River. O medo da violência foi apontado como o principal fator da "fuga´´ dos torcedores, mais importante até do que a crise econômica por que passa a Argentina. Só este ano, quatro pessoas já morreram em conseqüência de confrontos entre torcidas. Cambiasso, aos 26, e Coudet, aos 41 minutos do primeiro tempo, e Ricardo Rojas, aos 41 da etapa final, marcaram para o River.