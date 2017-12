River goleia e garante classificação O River Plate goleou a equipe colombiana do Tuluá por 5 a 2 na noite desta quinta-feira e garantiu sua vaga nas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. A partida, válida pelo Grupo 7, foi disputada no estádio Hernán Ramírez Villegas, em Pereira, na Colômbia. Os gols do time argentino foram marcados por Domínguez (2), Lequi, Ortega e Demichelli. Posada e Ferreira fizeram os gols da equipe colombiana. Com a vitória, a equipe argentina soma oito pontos e não pode mais ser alcançado por Talleres e Tuluá que têm, respectivamente, quatro e três pontos. O América do México, o quarto integrante do grupo, tem 13 pontos e já havia assegurado sua vaga.