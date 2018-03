River goleia Emelec e garante vaga O River Plate não teve dificuldade para garantir sua vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Depois de ter sido derrotada pelo Emelec por 2 a 0, na partida no Equador, a equipe argentina goleou o adversário por 5 a 0, nesta quinta-feira, em Buenos Aires, e confirmou a sua classificação. Ortega, Saviola (2), Yepes e Ayala marcaram os gols do River, que irá enfrentar o Cruz Azul, do México, na próxima fase da competição. O fato curioso do jogo foi que dois jogadores receberam cartão amarelo antes mesmo do início da partida. O atacante Martín Cardetti, do River, e o goleiro Daniel Viteri, do Emelec, discutiram e quase brigaram quando alguns atletas do time argentino se aqueciam perto de um dos gols do estádio Monumental de Nuñez e os integrantes da equipe equatoriana tentaram usar o mesmo local. Os dois foram punidos pelo árbitro paraguaio Epifanio Gonzalez.