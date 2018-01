River goleia na estréia do Argentino O River Plate goleou o Estudiantes de La Plata por 6 a 2, na noite deste domingo, na primeira rodada do Torneio Clausura, que corresponde à segunda parte do Campeonato Argentino da temporada de 2000/2001. Cardetti, com três gols, foi o destaque do jogo. Coudet, Saviola e Ayala completaram a goleada. Quatrocchi e Osorio diminuíram o vexame do Estudiantes. Já o Boca Juniors, vencedor do Torneio Abertura, ficou no empate de 2 a 2 na visita que fez ao Argentinos Juniors. Demais resultados: Racing 0 x Talleres 1, Union Santa Fé 3 x Chacarita Juniors 0, Huracan 1 x Colón 3, Belgrano 0 x Independiente 0, Lanús 0 x Velez Sarsfield 0, Almagro 1 x Rosario Central 3, Newell?s Old Boyas 2 x Los Andes 1 e Gimnasia y Esgrima 2 x San Lorenzo 2.