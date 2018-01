River já treina para encarar Corinthians O River Plate já está à espera do Corinthians. Como não haverá rodada no Campeonato Argentino no fim de semana por causa do primeiro turno da eleição presidencial que será realizado domingo, o time está se preparando desde hoje para a partida do 1º de maio contra a equipe paulista. E o ambiente não poderia ser melhor: são nove vitórias seguidas e a liderança do campeonato nacional ao lado do rival Boca Juniors. O que incomoda o River é que seu retrospecto recente contra times brasileiros é péssimo. De 98 para cá, foi eliminado sete vezes em oito encontros com brasileiros. Em 98, caiu diante do Vasco na semifinal da Libertadores e diante do Cruzeiro na segunda fase da Mercosul; em 99, foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal da Libertadores e por Palmeiras e Cruzeiro na primeira fase da Mercosul; em 2000, seu algoz foi o Vasco, na semifinal da Mercosul; em 2001, caiu na primeira fase da Mercosul no grupo em que avançou o Grêmio; no ano passado, o time gaúcho o eliminou nas oitavas-de-final da Libertadores. Seu único triunfo foi em 2000, quando bateu o Flamengo nas quartas-de-final da Copa Mercosul. Para a partida contra o Corinthians serão colocados à venda 53 mil ingressos. E a diretoria tem certeza de que todos serão vendidos em pouco tempo.