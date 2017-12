River joga por um empate em Cali O River Plate vai a Cali, na Colômbia, enfrentar o Deportivo, nesta quarta-feira, às 19h30 (SporTV e Fox), no jogo de volta das quartas-de-final da Taça Libertadores, em busca de um empate para chegar às semifinais da competição sul-americana. Como o clube argentino venceu a partida de ida, em Buenos Aires, por 1 a 0, joga por uma igualdade. Se for derrotado por diferença de um gol, a decisão vai para os pênaltis. Os colombianos precisam vencer, pelo menos, por dois gols de diferença. ?Vamos aproveitar os espaços que certamente teremos?, aposta o meio-campista Coudet, do River Plate. Leonardo Astrada, técnico do River Plate, tem apenas uma dúvida no meio-de-campo para definir o time: Luis Gonzáles ou Sambueza. O Deportivo Cali conta com o apoio da torcida para tentar chegar à próxima fase. O destaque é o atacante Tressor Moreno. ?Nós pretendemos atacar com tudo. Será um jogo muito ofensivo. Jogaremos como equipe grande, assim como fizemos contra o Cruzeiro (nas oitavas-de-final). E deu certo?, diz o meio-campista Conde. Em 1999, o clube da Colômbia foi vice-campeão da Libertadores ? perdeu para o Palmeiras na decisão por pênaltis.