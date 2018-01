River: Mascherano ainda não foi vendido Apesar de a MSI ter anunciado oficialmente na terça-feira a contratação do volante Mascherano para o Corinthians, o River Plate garantiu nesta quinta que o negócio não está fechado. Segundo o presidente do clube argentino, José María Aguilar, a venda do jogador ?ainda não se concretizou?. De acordo com José María Aguilar, o River ainda espera a resposta da MSI à contra-proposta feita por ele na reunião de terça-feira com Kia Joorabchian, o presidente da MSI. Os valores não foram revelados, mas especula-se que o clube argentino tenha pedido 9 milhões de euros líquidos (cerca de R$ 34 milhões), já descontadas as taxas da transferência. Além da condição de só liberar Mascherano depois da disputa da Libertadores, provavelmente em junho. Enquanto isso, Mascherano foi fundamental na estréia do River na Libertadores, quarta-feira à noite, em Riobamba, no Equador. Ele marcou um dos gols da vitória sobre o Olmedo, por 3 a 2, pelo grupo 5 da competição.