River não assusta, garante Geninho A confirmação do River Plate como adversário do Corinthians nas oitavas-de-final da Libertadores não surpreendeu - nem assustou - o técnico Geninho. O treinador chegou a confessar que preferiria enfrentar o Deportivo Cali, campeão do grupo 1, mas ao mesmo tempo não se sentiu frustrado por ter de enfrentar os argentinos. "Como dizem aqui no Parque São Jorge, para o Corinthians não tem nada fácil". Se passar pelo River em dois jogos eliminatórios - em Buenos Aires e em São Paulo - o Corinthians poderá pegar outros dois adversários argentinos: o Racing nas quartas e o Boca nas semifinais. Geninho prevê dificuldades até a final da competição, quando o Corinthians poderá cruzar com o Santos. "Com tantos adversários difíceis pela frente, se o Corinthians for campeão será um campeão de verdade. Sem discussões. Um campeão-campeão", acentou o técnico. Analisando as chances dos outros times brasileiros, o técnico corintiano também prevê dificuldades para o Santos, que vai cruzar com o Cruz Azul, nas oitavas-de-final. Geninho acha que o time mexicano é um dos grandes favoritos para vencer a Libertadores. "O Santos vai pegar pedreira. O Cruz Azul passou por algumas dificuldades no começo da competição mas tem um time muito bem armado. Na minha opinião é o principal candidato ao título no outro lado da chave. E também não tenho dúvida de que eles vão dar trabalho ao Santos, especialmente jogando na altitude da cidade do México". Já o Grêmio, na visão do técnico do Corinthians, está numa situação mais tranqüila. "Se passar pelo Olímpia, nas oitavas-de-final, o Grêmio estará com o caminho livre até a final. Teoricamente, os seus adversários são os mais fracos em relação aos outros brasileiros", sustenta Geninho. Já em relação ao mata-mata com o River Plate, Geninho prevê dois jogos iguais. "O River pode não ser o melhor time argentino na Libertadores mas tem ganho pontos importantes no campeonato argentino. Além disso, é um adversário de tradição: tem camisa, já foi campeão da Libertadores e é um clube pródigo na revelação de jogadores. Se pudesse escolher, com certeza não escolheria o River para enfrentar nas oitavas-de-final". Apesar de todo o respeito que Geninho nutre pelo adversário argentino, o técnico imagina dois jogos iguais contra o Corinthians. "Tanto lá como cá, serão dois jogos equilibradíssimos. De minha parte, eu confio na minha equipe, pelo jogadores que possui e pelo bom momento que atravessa". Como a Libertadores é a prioridade do Corinthians em 2003, todo o planejamento da Comissão Técnica foi feito em cima dessa competição. O Técnico Geninho até reconheceu que o time pode se prejudicar no segundo turno em função disso. "Ganhando ou não a Libertadores, vamos ter que sentar e refazer o planejamento de trabalho para o segundo turno", admite o treinador. O preparador físico Moraci Sant"Anna confirma as palavras do técnico. "O maior risco é virar o fio no meio do ano".