River não é só catimba, diz Geninho A mesmice deixou o Corinthians. Ao contrário de jogadores e jornalistas que adoram citar catimba e violência como armas preferenciais de argentinos, o tecnico Geninho está dizendo a seus jogadores que o jogo desta quarta-feira será definido pela qualidade técnica dos jogadores. "O time do River é muito bom. Eles sabem jogar futebol. E sabem jogar muito. Se a gente ficar preocupado com catimba ou violência, corre o risco de perder na bola. Tem de esquecer esse negócio de revanche com o que aconteceu lá´, diz o técnico. Mas o que aconteceu "lá" em Buenos Aires? "Eles só apelaram no final, quando a gente fez um gol e eles tinham um homem a menos. Então, o Coudet deu um murro no Kléber e o D? Alessandro também apelou com ele. No mais, o jogo foi normal. Aqui, vai ser assim também. O que vai acontecer é um pouco de cera, vão segurar a bola, vão jogar de forma lenta, para segurar o jogo. Violência só vai haver em último caso". E, se a tática do River é dar lentidão ao jogo, Jorge Wagner tem a resposta na ponta da língua. "Nós vamos dar velocidade à partida. Quando tiver uma falta, já vamos cobrar, não vai ter enrolação. A gente quer sufocar o River desde o começo. Olha, garanto uma coisa para você: não vai ser fácil segurar o Corinthians, não". Liédson também quer jogadas rápidas. "Não vai ter muita pancada nesse jogo não. Nem o Corinthians e nem o River são de apelar muito. O negócio vai ser resolvido na bola e para isso nós temos de ter o máximo possível a bola com a gente. A intenção é sufocar o time deles mesmo". Ele também não acredita em catimba. "O que eles fazer, todo mundo aqui no Brasil também faz. É segurar a bola no ataque, demorar para repor a bola em jogo, essas coisas. Estamos preparados". E não só os onze jogadores em campo, diz Geninho. "Nossa torcida tem de ajudar muito, gritar o tempo todo, como fizeram com a gente lá no campo deles". Fabrício chega a exagerar, "assumindo" o Morumbi como um campo corintiano. "Vamos mostrar para o River que o Morumbi é a nossa casa. O barulho da torcida tem de assustar os jogadores deles". Em Buenos Aires, a torcida teve um motivo especial para levar o time à virada, diz Geninho. "Eles já são bem apaixonados e o D?Alessandro ainda fez aquele golaço de falta, na gaveta. Isso aí inflamou o pessoal de uma vez por todas. Aquilo virou um inferno e ficou difícil reagir. Ele foi o cara que virou o jogo, sem dúvida nenhuma". E, também por isso, terá marcação especial nesta quarta. "Não terá marcação individual, mas terá marcação especial. Precisamos nos cuidar, porque é um grande jogador, não tem dúvida disso". O Corinthians será mais ofensivo do que em Buenos Aires. Geninho escalou o time com dois volantes, Fabrício e Fabinho, e colocará Leandro como parceiro de Jorge Wagner na armação de jogadas. "Esse reforço é muito bom para mim. Quando o time joga com apenas um homem de criação, a marcação do adversário pode atrapalhar tudo", comemora Jorge Wagner. Há uma certa ansiedade pelos cantos e Geninho diz que tem conversado com todos para impedir que ela se transforme em aliada do River. "por isso, viemos para cá. Se a gente estivesse em São Paulo, o jogador sai na rua e já vem um torcedor cobrar a classificação, cobrar uma vitória. Aqui, é mais sossegado e todo mundo está ligado no jogo. E ninguém recebe, pelo menos de nós, aquelas cobranças exageradas. O que todo mundo sabe é que estamos perdendo por 1 a 0 e temos de virar o jogo". "Virando o jogo", com Gene Hackman e Keanu Reeves, não por coincidência foi o filme escolhido por Geninho para os jogadores assistirem nesta segunda-feira à tarde. "Eu já vi umas cinco vezes. È muito bom. Vai ajudar o nosso time".