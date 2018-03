River opta por reforçar a marcação O River Plate trocou a técnica pela força física, a velocidade pela defesa antiaérea. Para o confronto desta quarta-feira no Morumbi, contra o Corinthians, o técnico Manuel Pellegrini escalou Victor Zapata no lugar do titular Lucho Gonzalez, manteve Fuertes no ataque, apesar de o titular Darío Husaín ter condição de jogo e preferiu a força e o porte físico de Guillermo Pereyra em detrimento da experiência de Astrada para substituir o volante Claudio Husaín, que foi expulso no jogo de Buenos Aires. A aposta por Zapata mostra que o treinador quer um meio-de-campo mais pegador. Gonzalez trata melhor a bola e ajuda D?Alessandro na armação das jogadas, mas Zapata marca melhor e tem mais pulmão. ?Zapata está mais descansado e isso é um dado importante para ser levado em conta num jogo decisivo como este contra o Corinthians. Ele vai nos ajudar bastante, mas se for preciso sei que posso contar com Lucho Gonzalez?, justificou Pellegrini. Com Pereyra como volante no lugar de Claudio Husaín, o treinador ganha um cão de guarda à frente dos zagueiros ? ele é um volante que joga fixo e se limita a destruir - e um jogador importante no jogo aéreo. Pellegrini sabe que o cruzamento alto nos lances de bola parada é uma forte arma corintiana e por isso, conta com a ajuda de Pereyra, que mede 1,83 m e é eficiente no jogo aéreo tanto na defesa como no ataque. Astrada, que é 10 anos mais velho ? tem 33 anos ?, mede 1,74 m. O temor com as bolas altas também levou o técnico a manter o corpulento Fuertes (1,82 m e 87 quilos) na equipe, abrindo mão da velocidade que Darío Husaín poderia dar ao contra-ataque. Nas bolas paradas, o atacante terá a missão de grudar em um dos zagueiros corintianos. Também pesou contra Husaín o fato de ele não ter jogado bem contra o Unión de Santa Fé, domingo, pelo Campeonato Argentino. ?Temos de jogar em São Paulo como se fosse a final da competição. É uma partida que significa muito para nós?, disse Fuertes. ?O empate nos favorece, por isso a pressão estará sobre o Corinthians.? Depois do treino realizado na manhã desta terça-feira no Monumental de Nuñez, Manuel Pellegrini tratou de evitar polêmica quando lhe disseram que alguns jogadores corintianos consideram o River um time ?catimbeiro? e que às vezes abusa da violência. ?Vamos a São Paulo para fazer o nosso jogo. Nossa única preocupação será jogar futebol, porque sabemos que temos futebol até para ganhar no Morumbi.? Ao contrário de Fuertes, o técnico não encara a partida como uma final de campeonato. ?Sem dúvida é um jogo muito importante, mas para mim o mais importante é sempre o próximo. Passando pelo Corinthians, o mais importante será o primeiro confronto das quartas-de-final. E assim por diante.? A equipe argentina está invicta há 12 partidas. Foram 10 vitórias seguidas ? incluindo Libertadores e Campeonato Argentino ? e dois empates nas últimas rodadas da competição nacional. ?Esses empates doeram muito para nós, porque perdemos a liderança. Mas tenho certeza de que vamos conseguir a classificação na Libertadores e voltar a dar alegria ao nosso torcedor?, afirmou Fuertes. O River caiu para terceiro lugar com 27 pontos, um a menos do que Boca Juniors e Vélez Sarsfield. No domingo, não haverá rodada no Campeonato Argentino por causa da realização do segundo turno da eleição para presidente entre Nestor Kirchner e Carlos Menem.