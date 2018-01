River perde do El Nacional e dá uma mão ao Paulista Com a derrota do Paulista para o Libertad, o River Plate dependia de uma vitória sobre o El Nacional nesta quarta-feira, em Quito, para assegurar a classificação à oitava-de-final da Copa Libertadores da América com uma rodada de antecedência. Mas o técnico Daniel Passarella mandou um time reserva a campo e perdeu por 2 a 0, gols de Omar de Jesús e Quiroz, de pênalti. Com a derrota, o River Plate permanece na vice-liderança do Grupo 8 com seis pontos e ainda depende de uma vitória sobre o líder e já classificado Libertad, que tem 11 pontos, no próximo dia 20, em Buenos Aires. Ao Paulista, lanterna, com cinco pontos, sobrou ao menos a esperança de torcer por um tropeço dos argentinos e a necessidade de vencer o El Nacional, que também tem cinco pontos, mas é o terceiro por ter um gol a mais de saldo que os brasileiros (-2 a -3), em Jundiaí, na mesma data.