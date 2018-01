River perde outra e se complica O River Plate entrou em campo com 11 reservas para enfrentar o Rosario Central neste domingo à tarde pelo Campeonato Argentino, fora de casa, e se deu mal: perdeu por 3 a 0 e ficou em situação complicada para conseguir vaga na Libertadores do ano que vem se não for o campeão desta ? só uma combinação de resultados na última rodada, domingo, lhe garantirá a classificação. Newell?s Old Boys e Vélez Sarsfield já estão garantidos e as outras vagas hoje seriam de Estudiantes de La Plata, Racing e Rosario Central. O técnico Leonardo Astrada sabe que a situação do time é complicada tanto com relação ao torneio do ano que vem como para reverter a vantagem de 2 a 0 que o São Paulo leva para o jogo de quarta-feira, mas faz o seu papel de tentar motivar os jogadores e os torcedores. ?Não só vamos eliminar o São Paulo como vamos conquistar o título da Libertadores. Tenho certeza disso.?