River Plate bate Deportivo Cali por 1 a 0 Com um gol de Sambueza, aos 18 minutos do primeiro tempo, o River Plate derrotou o Deportivo Cali, nesta quinta-feira, em Buenos Aires, por 1 a 0, no primeiro jogo das quartas-de-final da Taça Libertadores da América. Com este resultado, a equipe argentina joga por um empate, quarta-feira, em Cali, para alcançar a semifinal. O vencedor entre River e Deportivo vai encarar o classificado entre Boca Juniors e São Caetano.