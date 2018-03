River Plate busca vaga na Libertadores River Plate e Deportivo Táchira, da Venezuela, decidem nesta quarta-feira, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, o primeiro lugar do grupo 6 e a classificação direta para as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. O perdedor do confronto pode ter de disputar uma vaga na repescagem. O time argentino, líder do grupo com 10 pontos, não terá o atacante Marcelo Salas, machucado. O Táchira, maior surpresa da competição, tem 9 pontos e mostra-se entusiasmado para a partida. ?Estamos jogando bem e invictos. Se até o Real Madrid e o Milan perderam, o River também pode ser derrotado?, afirmou o treinador César Farías. Deportes Tolima e Libertad, do Paraguai, ambos com 5 pontos, fazem o outro jogo do grupo, também nesta quarta-feira, na Colômbia, mas apenas para cumprir tabela.