River Plate contrata jovem meio-campista paraguaio

Paniagua se disse contente com a transferência e reverenciou alguns grandes jogadores do clube. "Estou muito feliz e darei tudo de mim no River Plate. Acompanho o futebol argentino desde sempre e espero pisar no gramado de uma equipe que já teve grandes jogadores como (Ariel) Ortega, (Marcelo) Gallardo y (Cristian) Fabbiani", declarou.

Apesar da pouca idade, Paniagua era capitão de sua equipe no Paraguai e marcou um gol sobre o Boca Juniors, no estádio de La Bombonera, em partida válida pela Copa Libertadores. Esta foi a primeira contratação do River Plate para a temporada.