River Plate demite o técnico Daniel Passarella

A diretoria do River Plate anunciou, nesta quinta-feira, a demissão do técnico Daniel Passarella, ex-seleção argentina, uruguaia e Corinthians. A situação do treinador dentro do clube portenho ficou insustentável com a derrota para o Arsenal-ARG, nos pênaltis, na semifinal da Copa Sul-Americana, única competição que o clube tinha chances de conquistar, nesta temporada. Com a derrota para o Arsenal, o time completa uma década sem conquistas internacionais e três anos e meio sem conquistas nacionais, enquanto seu grande rival, o Boca Juniors, coleciona títulos neste século.