River Plate desembarca confiante e já faz 1º treino no Japão para o Mundial Depois de partir do aeroporto de Ezeiza, na Grande Buenos Aires, apoiado por uma grande festa de seus torcedores, o time do River Plate desembarcou nesta terça-feira em Narita, onde os jogadores do time argentino exibiram confiança de que poderão lutar pelo título do Mundial de Clubes da Fifa, que começa nesta quinta, no Japão.