River Plate deve treinar no Pacaembu na quarta à noite A delegação do River Plate é aguardada nesta quarta-feira, no final da tarde, no Aeroporto de Cumbica, Guarulhos (SP). Com isso, os jogadores deverão fazer apenas um treino de reconhecimento à noite, no Pacaembu, para enfrentar o Corinthians, na quinta, às 21h45, por uma vaga na quarta-de-final da Copa Libertadores. Como venceu o primeiro confronto por 3 a 2, para seguir no torneio internacional o time argentino depende de um empate ou até de uma derrota, desde que por um gol de diferença, e que seja um resultado acima de 4 a 3. O técnico Daniel Passarella vem antecipando que sua equipe virá escalada para o Brasil para esse confronto com o Corinthians. Passarella diz que não fará mistério. O zagueiro paraguaio Cáceres, com um problema muscular na coxa direita, e o atacante Farias, cujo joelho direito está com problemas, vão jogar no sacrifício. Os dois fizeram exercícios específicos e devem entrar em campo. A única alteração na equipe que venceu o primeiro confronto, no Monumental de Nuñez, na semana passada, é a entrada de Cristian Tula no lugar do zagueiro Talamonti - que marcou Tevez individualmente, mas acabou expulso no segundo tempo e está suspenso. Passarella montou o esquema 3-5-2 e garantiu que sua equipe não irá se fechar para conseguir pelo menos um empate.