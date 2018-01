River Plate espera acabar com crise O River Plate está em crise. No Torneio Apertura, o time acumula três derrotas consecutivas ? está a sete pontos do líder Boca Juniors e soma quatro jogos sem marcar um gol. Domingo, perdeu para o Estudiantes, por 1 a 0, fora de casa. Diante das críticas de mais uma derrota, o técnico Reinaldo Merlo mudou logo o foco para a partida desta quarta, contra o Corinthians, pela Copa Sul-Americana. Agora, continuar no torneio sul-americano virou questão de honra ? é o único em que o River tem alguma chance nesta temporada. Gallardo deve voltar ao time, já recuperado de uma inflamação do adutor da perna esquerda ? não jogou domingo. Merlo cortou quatro jogadores do elenco: Víctor Zapata, Diego Galván, Gabriel Loeschbor e Federico Domínguez.