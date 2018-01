River Plate ganha e assume liderança O River Plate derrotou nesta quarta-feira o El Nacional por 2 a 0 e assumiu a liderança do grupo 5 da Taça Libertadores da América. A equipe somou nove pontos e alcançou o adversário, também com nove pontos, porém, com um saldo de gols menor. Os gols foram marcados pelo paraguaio Celso Ayala aos 4 minutos do primeiro tempo e Martín Cardetti aumentou o placar aos 44.